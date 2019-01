Le bloqueur de pub de Chrome sera disponible dans le monde entier en juillet

Un blocage des publicités indésirables en deux étapes

Le filtrage opéré par Chrome s'est révélé efficace en Amérique du Nord et en Europe

Les standards recommandés par le consortiumvisent à mettre de côté les expériences publicitaires intrusives, tant sur mobile que sur ordinateur. Classées en 12 grandes catégories, ces dernières regroupent les publicités lançant automatiquement des spots vidéo, mais aussi les bannières flottantes ou encore les annonces occupant une part trop importante de l'interface.Contrairement à un système comme AdBlock, le blocage dispensé parfonctionne comme un filtre permettant de faire le tri entre les annonces intrusives et la publicité jugée conforme. Lorsqu'une bannière intrusive est repérée, Google prévient, dans un premier temps, l'éditeur du site concerné au travers de son outil. Si l'éditeur n'a pas apporté de changement à son site à l'issue du temps imparti, Google Chrome fera le ménage pourpointées du doigt.Cette semaine, et sur le tard, Google précisait par ailleurs que sa propre régie publicitaire avait cessé de vendre des annonces qui ne respectaient pas les standards de la Coalition for Better Ads.Les mesures prises par Google pour filtrer les annonces indésirables en Amérique du Nord (Canada et États-Unis) et en Europedepuis leur déploiement l'année dernière. La firme précise ainsi avoir passé en revue des millions de sites à travers le globe, tandis que les éditeurs européens et américains ont travaillé à rester dans les bonnes grâces du géant de Mountain View.», note Google dans un communiqué.Fort de cet apparent succès, Google déploiera son système de filtrage, apprend-on de 9to5Google . L'outil Ad Experience Report tool est dès à présent accessible à l'intégralité des éditeurs. Il permet notamment de vérifier la bonne conformité d'un site web.