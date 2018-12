Avec Canvas, Google rend les dessins possibles dans Chrome

Google Canvas accessible depuis Chrome

Jamais avare en nouveautés, Google propose depuis peu une nouvelle, accessible directement depuis Chrome :. Comme son nom le laisse suggérer, il s'agit d'un outil de dessin très simple, permettant d'exprimer son talent créatif à la force de la souris.Ainsi, l'outillimite les possibilités de création à seulement un crayon, un stylo, un marqueur, une craie et une gomme. A cela s'ajoute une palette de couleurs personnalisable, et la possibilité de modifier l'épaisseur du trait. Evidemment, Google permet d'enregistrer sa création au format PNG. A noter que l'on peut également importer une image pour la retravailler avec Canvas.A l'heure actuelle, les possibilités offertes par Canvas sont très limitées, mais on imagine que Google enrichira l'expérience au fil des semaines. Pour accéder à Canvas, il suffit de se connecter à cette adresse