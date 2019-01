Google teste des « Cartes » info pour alléger les onglets de Chrome

Bientôt du nouveau pour les onglets dans Google Chrome

Source : TechDows

Une fonctionnalité qui concerne donc les onglets (ou, en anglais) et qui vise àconcernant une page web ouverte en arrière-plan, en passant simplement la souris sur l'onglet en question.À l'heure actuelle, lorsque l'on place le curseur de la souris sur un onglet,affiche simplement le titre de la page.Avec cette nouvelle fonctionnalité, cette même manœuvre permettra donc d'afficher une petite carte, dans laquelle on retrouvera le titre de la page, mais aussi l'URL de cette dernière. Selon Google, cela devrait permettre aux adeptes des onglets multiples de retrouver plus facilement une page, et remplacera bientôt l'actuelle fonction « Tooltips ».Une fonction qu'il est d'ores et déjà possible de tester, à condition de télécharger la dernière version de. Dès lors, il suffit de rentrer la commande « chrome://flags » dans la barre d'adresse, puis d'activer cette nouvelle, encore expérimentale. Une fonction disponible sur Windows, Mac et Linux. Rappelons au passage que Google Chrome devrait également se parer d'un nouveau Dark Mode en 2019