Ladybird, les promesses d'un "vrai" nouveau navigateur

Les développeurs du projet ont pris l'ambitieuse décision de développer leur propre moteur de rendu. Baptisé LibHTML, puis renommé LibWeb en juin 2019. Et ce n'est pas une mince affaire. On se souvient à quel point Opera peinait à corriger les erreurs de compatibilité de site Internet lorsque la société misait sur son moteur Presto. Et on se souvient également que Microsoft travaillait d'arrache-pied sur EdgeHTML pour faire amende honorable et rendre son navigateur compatible avec les standards du web.

À l'heure actuelle, puisque Chromium est très largement utilisé, de nombreux sites Internet sont strictement compatibles avec ce dernier. Il n'est pas rare encore aujourd'hui d'observer quelques problèmes de compatibilité sur Safari ou de Firefox. Pour l'équipe de Ladybird il s'agit donc d'un travail de longue haleine et un défi qui n'est pas anodin pour apporter un peu de diversité sur le marché.