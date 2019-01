Google.com : la recherche vocale enfin disponible sur la version mobile

Toujours plus de permissions à accorder

Source : 9to5 Google

Avouez que vous pensiez qu'elle était déjà disponible ? Il faut dire qu'à nous servir du Google Assistant à toutes les sauces, on n'imaginait pas que la firme de Mountain View en viendrait à négliger son propre navigateur.Si tant est que vous soyez un fervent utilisateur de la recherche vocale (d'après cette étude , vous êtes 23%), il vous faudra accorder à Google.com l'accès à votre microphone pour que vous requêtes vocales se changent en résultats.Pour l'heure, Opera et consorts ne sont pas encore supportés, pas plus que ne l'est le système d'exploitation d'Apple.Ah, et on ne vous l'a pas dit mais pour l'utiliser, il vous suffit de tapoter le bouton en forme de micro sur la barre de recherche. Malin.