Antitrust Google et Amazon : les deux géants vont être étroitement surveillés aux États-Unis

Après l'UE, les USA veulent prendre les choses en main

Un changement de comportement face aux géants du numérique

Source : The Washington Post

Les autorités américaines, peut-être un peu dépassées par l'ampleur deet, ont décidé de scinder en deux la surveillance des deux géants pour mener desplus efficaces à leur encontre, et sans doute pour lancer, à terme, des enquêtesà leur encontre. Le ministère de la Justice américain sera ainsi chargé de, alors que les pratiques d'Amazon seront étudiées par la Commission fédérale du commerce, la fameuse FTC (Federal Trade Commission), selon des sources confidentielles relayées par leDu côté de l'Union européenne, Google a été condamné à plusieurs reprises ces dernières années, la dernière fois en mars 2019 avec une amende de 1,5 milliard de dollars, pour avoir abusé de la position dominante de sa régie publicitaire . Amazon est aussi sous le coup d'une enquête européenne depuis plusieurs mois.Aux États-Unis, les deux firmes n'étaient jusque-là pas vraiment menacées. Cependant, la pression imposée par de nouveaux membres démocrates et républicains du Capitole semble avoir été suffisamment forte pour pousser les régulateurs à prendre cette décision radicale.Les élus américains redoutent en effet queet se livrent à dessur leurs marchés, en empêchant notamment toute concurrence. Déjà cette année, la FTC avait fait un premier pas important vers un contrôle plus poussé, en mettant en place un groupe de travail spécial, animé par la mission deMême les potentiels futurs candidats à la Maison-Blanche ont placé les mastodontes du numérique dans leur viseur pour en faire, carrément, undes élections américaines de 2020. C'est le cas d', qui affirme depuis de longues semaines vouloir démanteler les GAFA