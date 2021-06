Pour Mozilla, la techno FLoC déployée par Google ne protège pas vraiment vos données

Aujourd'hui encore, les traceurs rattachent un cookie à chaque utilisateur, ce qui fait que chaque internaute ou mobinaute qui visite un site web embarque avec lui un traceur qui permet ensuite à l'annonceur d'obtenir la liste des sites visités par l'utilisateur et de se livrer à de la publicité ciblée. Sur le papier donc, FLoC ne permet plus de cibler un seul et unique utilisateur, mais d'en rassembler un nombre X dans une même cohorte, sans révéler quelconque historique de navigation. Sauf que pour Mozilla, il découle de cela plusieurs problèmes de confidentialité.