La plateforme crypto KuCoin investit 100 millions de dollars pour développer le metaverse

KuCoin

KuCoin n’est pas forcément la plateforme la plus conseillée pour se lancer quand on est débutant. Le niveau de sécurité exigé pour se créer un compte semble léger, les frais sous forme de spread sont importants… Pour les traders plus expérimentés, les volumes de transaction relativement faibles pourraient être un point négatif, mais la diversité d'actifs disponible reste attractive. La faille de sécurité observée en septembre 2020 pousse à être vigilant sur l'utilisation de la plateforme.