Des anciens de l'école Polytechnique créent le "metaverse de l'éducation" et lancent leur propre crypto

Winky est un robot attachant, évolutif, dont les prouesses techniques ont de quoi ranger le Tamagotchi au rang d’antiquités. Il est l'œuvre de l’entreprise Mainbot, créée en 2017 par des anciens de l’école Polytechnique. Après une campagne de levée de fonds sur Ulule, Mainbot a pu commercialiser son jouet éducatif et prévoit plus de 50 000 unités vendues pour Noël 2021. Un succès annoncé qui appelle à des ambitions encore plus démesurées : fonder un metaverse fondé sur l’éducation pour le plaisir et l’éveil des enfants.