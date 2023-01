7 000 $ de loyer par jour ? Le metaverse est tellement révolutionnaire qu'il a recréé un système féodal

Si vous avez l'intention de vous lancer dans l'immobilier virtuel, c'est probablement déjà trop tard. Aujourd'hui, il vous faudra débourser beaucoup plus que les 20 dollars initiaux pour devenir propriétaire et plutôt compter votre investissement en dizaines de milliers de dollars. Les propriétaires actuels sont donc assis sur un tas d'or qui ne leur a rien coûté ou presque, et qui ne génère pas les coûts de gestion et d'entretien que les bâtiments du monde réel entraînent forcément. La concentration de richesse dans le metaverse a donc le potentiel de se faire infiniment plus vite qu'ailleurs. Les rares professionnels qui y font des affaires autrement doivent en effet verser une partie de leurs revenus à des gens qui rechignent à créer de la valeur.