Le metaverse est à la mode, et Second Life veut en profiter

Il y a plus de vingt ans, ce jeu massivement multijoueur définissait les bases des univers que l’on nous propose à l’heure actuelle. Avec la capacité d’évoluer dans un monde ouvert et d’échanger ses propres skills contre de l’argent (ou de faire globalement n'importe quoi), Second Life était bien le précurseur de ce que l’on appelle aujourd’hui les metaverses. Pourtant, dans les années 2000, le jeu semblait victime de ses propres limitations, comme le lag des graphismes et l’impossibilité de jouer à plus de 100 joueurs sur un seul serveur.