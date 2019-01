Vente-privee.com va devenir Veepee

Screenshot du site vente-privee.com

Uniformiser les différents noms de la marque sous une même dénomination

Un chiffre d'affaires de près de 4 milliards d'euros en 2018

L'entreprise française apparue en 2001,, est en train de poursuivre sa mue comme le confirme sa toute dernière annonce : celle de. Ce changement retire à la marque sa connotation française, qui a pu contribuer à son développement. Avec Veepee, la société fondée par le Marseillais Jacques-Antoine Granjon s'offre un accent international, avec sans doute quelques idées derrière la tête.Comme vous l'aurez remarqué sur notre image de couverture, le changement est déjà visible au niveau du logo du site , en haut à gauche. Vente-privee promet de laisser le temps au public de s'acclimater avec sa nouvelle dénomination, puisque. Le nom Veepee répond au diminutif VP.La société veut unifier sa marque, présente dans plusieurs pays sous un nom, à chaque fois différent, autour d'. Car actuellement, Vente-privee est connu sous le nom de Privalia en Italie, Espagne, Brésil et au Mexique ; Eboutic en Suisse ; Vente-exclusive au Benelux ; Designer & Friends au Danemark ; et Zlotewyprzedaze en Pologne. Tout de suite, Veepee paraît plus charmant que certaines versions...En 2018, Vente-privee a enregistré un, dont la moitié provient du marché international. La société recense quelques 7 000 marques partenaires, compterépartis dans 14 pays du globe et expédie en moyenne 116 000 colis chaque jour.Et le groupe français a tenu à rassurer ses nombreux clients : il n'y aura « Pas de nouvelle application à télécharger, pas de nouveau compte à créer, vous gardez votre V'pass et tous vos avantages. »