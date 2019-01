Vente-privée accusée de tromper ses clients avec de fausses promotions

Vente-privée pratiquerait des promotions imaginaires pour attirer le client

Une pratique courante chez certains commerçants en ligne

Source : Capital

Vente-privée dans le viseur de la. La direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes a annoncé ce jeudi 10 janvier avoir remis un rapport au procureur de la République après une enquête sur les pratiques commerciales du célèbre siteL'institution reproche à Vente-privée de pratiquer de fausses promotions et de tromper ses utilisateurs. Le site mettrait en ligne des prix de référence sans aucune justification économique afin d'afficher des rabais très importants et d'attirer les clients, persuadés de faire d'excellentes affaires.Pour arriver à ses conclusions, la DGCCRF a mené des comparatifs sur le site Vente-privée durant plusieurs mois et s'appuie également sur des documents saisis au siège de l'entreprise en juin 2016 lors d'une perquisition.Le site de vente se défend de toute manipulation dans un communiqué : «», tout en indiquant «». Le dossier est désormais entre les mains de la justice et les dirigeants du site seront sommés de s'expliquer.Le secteur du e-commerce est sous haute surveillance par l'autorité de la concurrence. La DGCCRF a annoncé au début de l'année 2017 avoir ouvert des procédures contre 19 entreprises de e-commerce, avec de lourdes amendes infligées, d'un montant total de plusieurs millions d'euros.