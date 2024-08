En tant que fervent amateur de sport et assez fier d'avoir les Jeux olympiques en France, votre serviteur pense sans doute un peu naïvement que les bénévoles de l'événement le sont aussi. Et qu'une tenue en édition limitée des JO made in chez nous serait conservée dans le temps par son ou sa propriétaire, parce que forcément un peu collector et témoin de sa participation à l'événement.