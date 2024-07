Il sera impossible de payer avec une MasterCard durant les JO 2024, mais nous avons une solution

Visa propose avec Visa Go un moyen simple de créer une carte bancaire virtuelle pour régler ses dépenses durant Paris 2024. Dans l'application, il est ainsi possible, après la création d'un compte utilisateur gratuit, de créer une carte aux couleurs des Phryges, les mascottes des JO Paris 2024, et de l'intégrer dans Apple Pay ou Google Pay.

La solution est assez simple, mais comporte son lot de limitations et de contraintes. Visa ne permet en effet qu'un rechargement maximal de 150€, et ce, durant une période de 30 jours. Autant dire qu'il faudra bien calculer vos dépenses et sélectionner vos goodies ou votre nourriture avec parcimonie, sauf à recréer une carte ou utiliser du liquide en supplément. On aurait préféré plus de souplesse pour éviter de transporter des billets et des pièces durant les épreuves.

Visa Go est disponible dès à présent sur l'App Store et le Google Play Store.