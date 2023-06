Qu'est-ce que DossierFacile, ce service gratuit qui veut vous aider dans vos démarches immobilières ?

DossierFacile pourrait-il devenir inévitable à l'avenir ? En cinq ans, le service a pu traiter quelque 250 000 dossiers, tout en accroissant au fil du temps sa visibilité. Disponible sur LocService, et depuis l'an dernier sur la plateforme Fastt, il vient par ailleurs de passer une nouvelle étape notamment grâce à un partenariat avec le numéro 1 français des annonces entre particuliers, Pap.fr.

« Quand on envoie son dossier directement au propriétaire et qu’il est refusé, le plus souvent, on n’a pas de réponse et on en ignore la raison. Alors qu’avec DossierFacile, le locataire sait précisément quelle pièce est manquante, ou illisible », détaille le chef de projet Arthur Hatchuel. Autre avantage, en tant que service public, DossierFacile est gratuit pour les utilisateurs.