Vols annulés : l'UFC-Que Choisir met près de 60 compagnies aériennes en demeure

Un Airbus A380 de la compagnie Lufthansa (© Pixabay)

Un vol annulé est censé ouvrir un droit au remboursement

Air France, Ryanair, Lufthansa et Emirates parmi les compagnies épinglées

Les compagnies aériennes ont beau avoir contribué à la création - directe ou indirecte - de centaines de milliers d'emplois en France et ont beau être au bord du gouffre financièrement avec une crise de coronavirus qui les frappe de plein fouet, une partie de l'opinion semble leur avoir tourné le dos. Alertée par plusieurs milliers de consommateurs, l'UFC-Que Choisir a annoncé, vendredi, avoir mis en demeure 57 compagnies de respecter le droit donné aux clients du remboursement des vols annulés.Il existe un principe simple, posé par la loi, qui oblige une compagnie aérienne à rembourser tout client qui verrait son vol être annulé dans l'Union européenne, et ce dans un délai de 7 jours et au prix où le billet a été acheté.Or, la réglementation actuellement en vigueur a pour conséquence d'étouffer un peu plus les acteurs du secteur, qui recherchent des liquidités et se refusent, pour certaines , à faire l'impasse sur la manne financière que représente la billetterie.Certaines compagnies ont d'abord outrepassé la réglementation en proposant un avoir aux clients plutôt qu'un remboursement pur et simple. Désormais,, constate l'UFC-Que Choisir, pour qui près de 80% des principales compagnies analysées s'affranchiraient des dispositions légales, en imposant un avoir.Selon l'UFC-Que Choisir, 57 compagnies aériennes (sur les 76 représentant près de 80% du trafic aérien annuel de passagers ) imposeraient impunément un avoir, en profitant ainsi pour retarder le remboursement et pour appliquer des frais de modification. Parmi les compagnies épinglées par l'organisme, on retrouve Air France, EasyJet, Ryanair, Lufthansa, Emirates, United, Norwegian, Qantas, Saudia ou encore Turkish Airlines. De « gros bonnets » donc. Pour étayer sa mise en demeure, l'association de consommateurs rappelle que la Commission européenne a réaffirmé le 18 mars 2020 que les compagnies qui proposent un bon ne doivent pour autant pas écarter le droit du passager au remboursement.Ce que l'UFC-Que Choisir dénonce, ce n'est pas l'avoir en lui-même mais que les compagnies visées l'imposent comme la seule solution.Ce qui fait qu'une compagnie qui viendra à faire faillite (et il y en aura) ne devra rien au client, qui perdra son argent.L'association demande ainsi aux compagnies deet de