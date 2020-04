Nettoyage, désinfection, certificat : les mesures des compagnies aériennes US face au Covid-19

© Pixabay

Des procédures de nettoyage très poussées, qui pourraient devenir banales à l'avenir

American Airlines met l'accent sur la protection du personnel naviguant

Frontier exige un certificat médical à fournir avant de s'enregistrer

Nul ne sait encore quand le secteur aérien retrouvera de sa superbe. Aux États-Unis, pays le plus meurtri par le coronavirus avec près de 40 000 décès (dont 2 751 mardi) depuis le début de la pandémie, les compagnies ont une activité plus soutenue que leurs consœurs européennes, ce qui les oblige à prendre certaines mesures, qui vous allez le voir, diffèrent selon les entreprises.Concernant les trois plus grosses compagnies aériennes américaines (et mondiales), toutes prennent des mesures durant la crise sanitaire. Chez United Airlines , on suit un peu la même philosophie que des compagnies comme Air France : la distanciation sociale à bord des appareils, dès qu'on le peut. Autrement dit, les avions affichant complet ne la pratique pas. En outre, tous les avions bénéficient d'un nettoyage approfondi entre chaque vol (toilettes, cuisines, plateaux, accoudoirs, hublots) et la compagnie commence à utiliser des pulvérisateurs électrostatiques pour ses plus gros appareils.Si la compagnie apprend qu'un employé ou client a voyagé à bord d'un avion et présente potentiellement des symptômes de Covid-19, celle-ci retire l'appareil de la circulation, pour procéder à sa complète décontamination.Du côté de Delta Air Lines , les standards de nettoyage ont été relevés et certains deviendront la norme, même une fois la crise de coronavirus passée. La compagnie a pris des mesures dans la répartition des passagers à bord de ses avions, puisque tous les sièges intermédiaires sont désormais vides. La firme d'Atlanta, à l'instar de United, nettoie et désinfecte ses appareils entre chaque vol désormais, alors qu'auparavant, cette procédure ne se faisait que lors des opérations de nettoyage de nuit.À partir du mois de mai, tous les avions Delta seront embués avant chaque vol via un désinfectant non toxique pour l'Homme mais qui sera similaire à celui utilisé dans les hôpitaux et dans certains restaurants. Les passagers, eux, se voient depuis quelques jours proposer du désinfectant à plusieurs reprises : en amont et pendant le vol.Chez American Airlines , on fait le maximum pour réduire au strict minimum les interactions et contacts entre les passagers et le personnel de bord. En plus d'avoir retiré 50 % des sièges moyens standard, la compagnie ne vend plus de billets pour des sièges adjacents à ceux des agents de bord. Et le service en vol n'est désormais plus assuré, se limitant aux repas. Les membres d'équipage se voient proposer une solution hydroalcoolique ainsi que des lingettes désinfectantes sur tous les vols. Une mesure que la compagnie veut rendre pérenne dans le temps.S'agissant du nettoyage, American Airlines a adopté une politique à peu près similaire à celles de ses concurrents. Tous les appareils bénéficient d'un nettoyage en profondeur avant chaque vol, avec une attention plus particulière pour ceux qui opèrent sur des lignes internationales ou qui restent sur le tarmac la nuit, qui jouissent d'un nettoyage encore plus approfondi des surfaces dures, comprenant par exemple les plateaux et accoudoirs.Le constat est unanime. Toutes les grosses compagnies prennent enfin l'épidémie au sérieux et ont renforcé les procédures de nettoyage. La plupart font un effort en supprimant une partie des sièges. Il existe une distinction entre certaines compagnies s'agissant de la procédure de nettoyage. La buée (Delta, American) utilise par exemple un désinfectant et un virucide connu pour éviter la transmission de nombreuses maladies, dont le coronavirus. La pulvérisation électrostatique (United) «», explique une société qui fabrique les sprays destinés aux compagnies.On notera, enfin, que Frontier (pas le studio de développement de jeux vidéo, mais une compagnie qui dessert les USA, le Mexique, le Costa Rica et la République dominicaine) fait figure d'extraterrestre en étant la seule compagnie aérienne à obliger ses clients à présenter un certificat médical avant de s'enregistrer pour son vol. Elle incite aussi ses clients à prendre leur température et à se laver les mains en amont. Allegiant Air, une compagnie similaire en taille à Frontier (environ 80 appareils), ne réclame que l'équivalent d'une attestation sur l'honneur via laquelle le client s'engage à monter à bord en bonne santé.Si certaines compagnies ne maintiendront le renforcement du nettoyage et des contrôles que temporairement, d'autres planchent sur la possibilité d'un dépistage médical avant de voyager. Toute une logistique.