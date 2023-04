Voici comment le fisc utilise l'IA pour traquer les piscines non déclarées

Depuis 2021, l'administration fiscale traque les piscines non déclarées en France. Pour cela, le fisc peut compter sur une intelligence artificielle dédiée, et des photos aériennes, qui permettent de scruter chaque parcelle. De quoi découvrir plus de 20 000 piscines non déclarées en 2022… et ce chiffre pourrait bien flirter avec les 100 000 en 2023.