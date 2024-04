Albi paralysée depuis 2 jours par une cyberattaque : les services de la ville contraints de revenir au papier et au stylo

Un autre aspect non négligeable de cette cyberattaque, hormis les perturbations techniques et le ralentissement des services qu'elle engendre, est financier. En effet, les services comptables et de paie sont informatisés et paralysés. Les règlements aux fournisseurs ou le paiement des agents peuvent donc être perturbés. Mais là encore, la ville se montre rassurante. Les agents recevront la même rémunération que le mois précédent, et une régularisation éventuelle est à prévoir « plus tard », selon un représentant du personnel. Néanmoins, la charge de travail supplémentaire qui incombe aux agents de service est susceptible de générer des tensions supplémentaires, comme le craignent les syndicats.

La CNIL a été saisie, comme l'exige la loi, et la collectivité albigeoise a déposé une plainte auprès des autorités compétentes.