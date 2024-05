Les opérateurs télécoms paient énormément d'impôts et n'en peuvent plus : ils appellent à une réforme de l'IFER

Autrement dit, plus les opérateurs font pousser des pylônes et des antennes relais, plus la note est lourde. L'Inspection générale des finances (IGC) estimait, en 2021, que l'IFER pourrait peser plus de 400 millions en 2025, répartis entre les opérateurs, avant qu'il ne retombe d'ici 2030, après la disparition de la 2G et de la 3G. Une somme qui serait record, et qui n'enchante absolument pas les principaux intéressés.