Fin des hausses de prix sur vos forfaits ? Cet impôt méconnu que les opérateurs ne paieront plus !

L'imposition forfaitaire n'est historiquement pas vraiment bien perçue des opérateurs, qui estiment qu'elle les pénalise dans leurs investissements nécessaires à l'expansion des réseaux. En effet, plus ils développaient leurs infrastructures, plus ils étaient taxés. Orange, SFR, Free et Bouygues Telecom accueillent ici une victoire, après avoir été malmenés cette année notamment par les sénateurs, qui veulent faire peser de nouvelles obligations sur eux en matière de fibre optique.