Opérateurs télécoms : des revenus en recul en 2020, mais des investissements records !

Entre 2019 et 2020, les montants investis par les opérateurs ont grimpé de 8,1%, pour atteindre 11,5 milliards d'euros pour cette seule année dernière. La croissance est quasiment deux fois plus importante que lors des deux dernières années (augmentation de 4,5% par an en moyenne). Jamais les opérateurs télécoms français n'avaient autant investi. Et si l'on ajoute les investissements liés aux enchères 5G , cette croissance est encore plus forte, pour un total de 14,3 milliards d'euros.