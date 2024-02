Marina Ferrari : de TousAntiCovid au secrétariat d’État chargé du numérique, itinéraire d’une élue "enracinée" en Savoie

Dans une série de tweets accompagnant sa nomination, la nouvelle secrétaire d’État explique vouloir poursuivre « avec détermination et humilité » les dossiers de « transformation numérique, régulation des réseaux sociaux, accès au très haut débit pour tous » et de « souveraineté numérique » entamés par ses prédécesseurs. Elle devra également gérer un secteur du numérique chamboulé par l’opposition entre Bruxelles et Paris autour de la loi visant à sécuriser et réguler l’espace numérique (SREN) et les évolutions de l’intelligence artificielle, désormais encadrée par l’IA Act voté par les 27 états membres de l’UE.