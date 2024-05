Les bogues peuvent avoir du bon : certaines professions indépendantes vont bénéficier d'une semaine de plus pour faire leur déclaration d'impôts

Évidemment, la Direction générale des finances a très vite été mise au courant par les contribuables et l'Ordre national des experts-comptables. Et si l'administration a ainsi pu commencer à rapidement à se mettre au travail pour régler le problème, le retour à la normale n'a pu être annoncé que le vendredi 24 mai au matin.

N'ayant pu déclarer dans les temps, pour un problème relevant de l'administration, les contribuables en question se sont vus accorder un délai supplémentaire. « Les usagers des départements 1 à 19 et non résidents ayant éprouvé des difficultés à déclarer leurs revenus professionnels de type bénéfices non commerciaux (BNC) et bénéfices industriels et commerciaux (BIC) bénéficient d'un délai supplémentaire jusqu'au 30 mai prochain pour effectuer leur déclaration de revenus » a-t-il ainsi été communiqué.