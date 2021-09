Impôts : un bug informatique impacte des centaines de milliers de déclarations de revenus

Vous n'avez toujours pas votre taux d'imposition à jour, ou vous n'avez pas (encore) reçu un virement de l'administration fiscale pour un trop-perçu à son égard ? C'est normal si vous faites partie de l'un des centaines de milliers de foyers fiscaux concernés par le bug d'un des logiciels d'échange de données informatiques (EDI). Rappelons que de nombreuses professions, qu'il s'agisse d'agriculteurs, d'artisans ou encore de commerçants, utilisent des services tiers, tels que les experts-comptables, dans le cadre de l'analyse de leur bilan annuel avant l'impôt sur le revenu.

Or, leur déclaration fiscale aura bien du mal à être traitée dans les semaines à venir. Pour cause, l'un des logiciels EDI utilisés par ces « tiers de confiance », selon la DGFiP, est victime d'un bug empêchant l'administration fiscale de traiter les déclarations reçues. Un sérieux ennui alors que nous nous trouvons dans une période clé de l'année. La rentrée de septembre est notamment une période de dépenses, notamment dans le cadre de la rentrée scolaire, et de nombreux individus ne pourront bénéficier, par exemple, d'une mise à jour de leur taux de prélèvement.