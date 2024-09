max6

Pourquoi ce titre puptaclic c’est pour faire peur, je ne comprend pas .

Le vrai titre ne devrait-il pas plutôt être « Impôt sur le revenu : dans quelques heures, le Fisc va vous régulariser votre compte » en plus ou en moins d’ailleurs.

Si vous voulez alerter il aurait été plus sage et beaucoup plus intéressant de le faire au mois de juillet quand on peut consulter l’avis d’imposition et constater les prélèvements qui pourraient être fait et la date à laquelle ils seront effectués. Il aurait aussi été intéressant de préciser que sur le site il est possible d’ajuster les prélèvement pour atténuer la « douloureuse » mais aussi demander un étalement de la dette.