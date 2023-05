Comment Airbnb veut apaiser les tensions entre hôtes et clients

Il y a quelques mois déjà, l'entreprise annonçait plus de clarté sur les prix, elle va désormais beaucoup plus loin. « Des millions de personnes nous ont fait part de leurs commentaires sur la manière d'améliorer Airbnb. Nous les avons écoutés. Aujourd'hui, nous présentons la série de mises à jour la plus complète jamais réalisée. Notre approche axée sur la conception signifie que nous améliorons constamment Airbnb, et nos plus de 50 nouvelles fonctionnalités et mises à jour ne sont qu'un début. Nous ne cesserons jamais d'améliorer Airbnb », annonce Brian Chesky, le P.-D.G. d'Airbnb.