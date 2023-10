Airbnb chamboule tout pour 2024, avec la location longue durée de logements et de voitures !

Auprès de nos confrères du Financial Times, Brian Chesky a confirmé que la société allait se tourner vers la location à long terme afin de capitaliser sur une demande croissante du public pour des séjours prolongés. Actuellement, seules 18 % des nuitées brutes réservées au deuxième trimestre 2023 étaient des séjours de plus de 30 %. Chesky, directeur général d'Airbnb, voit cela comme une « énorme opportunité » et espère qu'une proposition de locations jusqu'à un an attirera davantage de clients.