Disneyland Paris dévoile sa nouvelle zone Marvel

© Alexandre Boero

Attractions inédites, restaurants, boutiques, personnages... Les visiteurs seront servis



Visuel du futur land Marvel de Disneyland Paris © 2018 Marvel - Disney



Le futur land Marvel des Walt Disney Studios, ici entouré en rouge © Disney

Appel aux Super Héros ! #DisneylandParis a révélé un nouveau visuel de la future zone Marvel du Parc Walt Disney Studios offrant aux Super Héros Marvel une base opérationnelle permanente au sein de la destination. ➡️ https://t.co/KWksca8NPV ⬅️ pic.twitter.com/jgyqm4dlt0 — Groupe Euro Disney (@EuroDisney) 10 décembre 2018

Alors quefête la saison de Noël et le 90e anniversaire de Mickey ce mois-ci, les équipes du premier parc d'attraction d'Europe ont dévoilé , cette semaine, un visuel du, l'une des trois zones (avec Star Wars et La Reine des Neiges) qui verront le jour ces prochaines années au Parc Walt Disney Studios. Ces nouvelles zones seront réalisées dans le cadre d'un gigantesque, annoncé par le président de The Walt Disney Company Bob Iger à Emmanuel Macron himself, plus tôt cette année. Ce plan pluriannuel sera déployé par phases successives à partir de 2021.La future zone dédiée à l'univers Marvel promet au public une immersion totale dans le monde des super-héros, avec deà la pointe de la technologie, d'autres rénovées (comme Rock'n'Roller Coaster), deset des, habillés aux couleurs Marvel, on l'imagine. Mais surtout, elle permettra aux guests (le nom des visiteurs de Disneyland Paris) d'allerdes sauveurs de l'humanité et de la galaxie comme Iron Man, Doctor Strange, Black Panther, Catpain Marvel, Ant-Man et la Guêpe, ou encore Captain America.à Disneyland Paris. Spider-Man possède sa propre photolocation au Parc Walt Disney Studios depuis plusieurs années maintenant, tandis queavait sonné comme la toute première saison sur cet univers à Chessy, en 2018. Par ailleurs, elle reviendra de, avec de nouveaux personnages, comme l'adorable Groot, des Gardiens de la Galaxie.Le Disney's Hotel New-York, lui, deviendra en 2020 le, le premier du genre dans le monde.