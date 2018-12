Une première bande annonce pour Avengers EndGame

Une mission impossible ?

#AvengersEndGame dès le 24 avril 2019 au cinéma. pic.twitter.com/xboH8uXNXU — Marvel FR & BE (@MarvelFR) 7 décembre 2018



La vidéo débute sur un Tony Stark aux portes de la mort, alors qu'il dérive seul dans l'espace. Il enregistre un ultime message grâce à son casque d'Iron Man et il faudra patienter jusqu'à la sortie du film afin de connaître le sort qui lui sera réservé. Des figures emblématiques de l'escouade de super-héros, comme Captain America, Bruce Banner ou encore Thor, font aussi une brève apparition. Rappelons (attention spoilers !) que Thanos a anéanti la moitié des être vivants de l'univers et que l'heure n'est pas à la fête.Cette bande annonce offre tout de même quelques petits moments intéressants comme lorsque Black Widow se retrouve face à ?il-de-faucon. L'extrait se termine sur l'arrivée surprise d'Ant-Man au QG des Avengers. Pour le reste, il va falloir que les spectateurs prennent leur mal en patience car Avengers EndGame sortira le 24 avril 2019 dans les salles obscures.Marvel Studios proposera plusieurs gros blockbusters en 2019 avec Captain Marvel le 6 mars et Spider-Man: Far From Home le 10 juillet.