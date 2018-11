Stan Lee, le père des super-héros Marvel, est décédé

Stan Lee, tout simplement indissociable de Marvel





, qui avait imaginé les super-héros Spider-Man, Iron Man, Hulk, Docteur Strange, Daredevil, les Avengers ou encore les X-Men, est mort lundi 12 novembre dans une clinique de Los Angeles. À 95 ans, il était encore bien actif et continuait d'apparaître en public régulièrement.Né à New York en 1922, Stan Lee avait su s'entourer de dessinateurs émérites tels que Jack Kirby (avec qui il aura aussi imaginé, au début des années 60) et Steve Ditko. Son œuvre compte plus de 100 co-créations de personnages Marvel, une licence aujourd'hui rachetée par Disney et qui a pignon sur rue dans le monde fantastique du septième art.En 2001, il avait quitté Marvel et fondé dans la foulée son propre studio de production, POW!Entertainment. Marvel a cependant continué de le créditer comme producteur exécutif de la majorité des adaptations de comics sur grand écran.En 2011, Stan Lee accédait à la consécration suprême en recevant, à Hollywood.