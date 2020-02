Microsoft : une Xbox One X édition "Nike x Madden NFL 20" pour le SuperBowl 2020

Lire aussi :

L'interface de la Xbox One va avoir le droit à un refresh en février

Une Xbox One X version Nike x Madden NFL 20 !

Xbox, EA Sports et Nike ont tenu à célébrer la finale du Super Bowl 2020, entre les Chiefs et les 49ers, avec la mise au point d'une Xbox One X édition «».Un modèle en édition limitée évidemment, comprenant une console aux couleurs du logo EA, mais aussi un (gros) flocage Madden NFL 20, sans oublier le célèbre logo Nike. La console est livrée avec deux manettes, un modèle rouge et un modèle bleu.Durant une semaine, Microsoft permet aux intéressés de participer à un concours (via l'interminable), pour tenter de remporter cette console collector, mais aussi le jeu Madden NFL 20, ainsi qu'une paire de Nike x Madden NFL 20 Air Max 90s.