L'interface de la Xbox One va avoir le droit à un refresh en février

Annoncée à sa sortie comme la console sur laquelle il était possible de retrouver l'ensemble de ses contenus (jeux, SVoD, musique...), la Xbox One propose néanmoins une interface pas toujours claire et souvent décriée. Une grosse mise à jour (#2002) arrive en février 2020 pour tenter de corriger tout cela.Microsoft explique avoir supprimé les Twists situés en haut de l'UI sur la page d'accueil en faveur de lignes dédiées pour les sections Xbox Game Pass, Mixer, Xbox Community et Microsoft Store. Les développeurs ont aussi pensé à des possibilités de personnalisation : il devient possible d'ajouter ou de supprimer des lignes pour optimiser l'interface selon ses besoins et ses habitudes.La section « Mes jeux et applications » évolue également. Cette page peut vite devenir un bazar quand de nombreuses applications sont installées. Les équipes Xbox s'en sont rendues compte et ajoutent, via cette mise à jour, des options pour regrouper logiquement les contenus entre eux, ce qui devrait faciliter la navigation. Les essais et démos seront étiquetés comme tels pour ne pas perdre les utilisateurs.Toujours dans cette idée de personnalisation de l'expérience, la Xbox One va proposer aux joueurs de choisir où apparaissent les notifications à l'écran, parmi six propositions. Actuellement, elles s'affichent forcément en bas et au centre. À noter que certains jeux peuvent ne pas tenir compte de votre choix, pour une question de gameplay.Par ailleurs, l'aspect social n'a pas été oublié. «», apprend-on d'une note de blog. Désormais, les images envoyées depuis l'application mobile Xbox, sur iOS ou Android, ou depuis la nouvelle application Xbox (bêta) pour PC Windows 10, s'afficheront également sur Xbox One. Ces visuels pourront être ouverts en plein écran sur son téléviseur.La prochaine nouveauté concerne les abonnés au Xbox Game Pass , le service qui donne accès à plus de 100 jeux, dont les exclusivités Xbox. Ces joueurs pourront désormais sélectionner les contenus qu'ils souhaitent télécharger au sein d'un bundle. Jusqu'à présent, il fallait tout installer sur sa machine pour en profiter, même ce qui n'intéressait pas.Enfin, la Xbox One se dote d'une nouvelle fonctionnalité, en cas de manque d'espace de stockage. Aux suggestions déjà existantes, s'ajoute ainsi la possibilité de déplacer des fichiers sur un appareil externe.Notez que la nouvelle interface est d'ores et déjà disponible pour les membres du programme Xbox Insiders. La mise à jour stable destinée à tous les joueurs sera déployée dans le courant du mois de février.