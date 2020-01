Résultats financiers de Microsoft : le jeu vidéo en nette perte de vitesse

Dernière ligne droite pour la Xbox One

Le Xbox Game Pass continue de séduire

C'est au travers du traditionnel communiqué de presse à destination des investisseurs que Microsoft a fait le point sur le dernier trimestre de son activité, achevé au 31 décembre 2019. Si, dans l'ensemble, les résultats de la firme de Redmond sont très positifs, une ombre plane au tableau : les revenus dégagés par son activitéont chuté de pas moins de 21 % par rapport à l'exercice de l'année fiscale précédente.Un différentiel de 905 millions de dollars que Microsoft impute en grande partie à un ralentissement des ventes de. L'ère de la Xbox One touche peu à peu à sa fin, et l'entreprise est plutôt occupée à préparer sa succession avec le lancement cette année de la gamme Xbox Series X . La vieillissante One a ainsi connu sa dernière période de fêtes de fin d'année et, comme on pouvait s'y attendre, les ventes n'ont pas été à la hauteur des précédentes, accusant une baisse de 43 %.Une autre ligne de ce bilan trimestriel de l'année fiscale en cours est assez préoccupante. Il s'agit du segment, autrement dit les contenus additionnels commercialisés autour des différents jeux, qu'ils soient exclusifs ou provenant d'éditeurs tiers. Cette branche connaît en effet une baisse de 11 % des revenus dégagés en ce second trimestre, que Microsoft analyse à l'aune du ralentissement des ventes générées par un mystérieux jeu tiers que le communiqué se garde bien de nommer. On pourrait penser àou. L'analyste de, Daniel Ahmad, a sa petite idée sur la question : selon lui, il s'agirait bien de, preuve supplémentaire, s'il en fallait, de l'impact considérable que le titre star d'peut avoir sur le volume des transactions additionnelles d'une plateforme.Amy Hood,de Microsoft, a d'ailleurs annoncé que la baisse des revenus générés par l'activité jeu vidéo devrait se poursuivre sur le premier trimestre de cette année fiscale. Pas d'inquiétude cependant du côté de Microsoft, qui s'attend logiquement à ce que les investissements en cours, notamment sur sa nouvelle génération de console, portent leurs fruits plus tard.Microsoft trouve tout de même de quoi se réjouir dans cette publication de résultats. D'abord le communiqué présente une augmentation assez spectaculaire des abonnements à l'offre Xbox Game Pass . Amy Hood se félicite en effet que le service ait doublé son nombre d'abonnés en l'espace d'un trimestre, sans pour autant donner de nombre exact pour appuyer ses dires.La performance est néanmoins notable, tout comme l'est l'augmentation du nombre d'utilisateurs actifs du Xbox Live. On aurait pu s'attendre, là encore, à un déclin du nombre de joueurs utilisant le service. Pourtant Amy Hood a déclaré que Microsoft avait «» sur ce deuxième trimestre, là encore, sans donner de chiffres exacts. À noter que le dernier relevé de cet indicateur faisait état de 65 millions de comptes actifs.