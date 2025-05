Les utilisateurs d'ExpressVPN sur iOS peuvent désormais choisir le protocole OpenVPN. Cette option s'ajoute à Lightway et IKEv2. OpenVPN repose sur une architecture open source flexible. Il utilise le chiffrement AES-256 et la bibliothèque OpenSSL, ce qui lui permet d’offrir une sécurité robuste, mais parfois au détriment de la vitesse. De son côté, IKEv2, toujours associé à IPsec, privilégie la stabilité et la rapidité, particulièrement sur mobile grâce à une gestion du changement de réseau sans interruption et à une reconnexion automatique. Il s'appuie, lui aussi, sur le chiffrement AES-256. Enfin, Lightway, développé par ExpressVPN, mise sur un code source propriétaire, mais léger. Cela lui permet d'accélérer les connexions du VPN et de réduire la consommation de ressources. Il prend en charge AES-256 et ChaCha20, le premier étant conseillé pour les terminaux disposant de l'accélération matérielle.