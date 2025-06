Basé en Roumanie, CyberGhost exploite plus de 11 000 serveurs dans 100 pays. L’ensemble de son infrastructure repose sur des serveurs RAM-only, et fait l’objet d’audits techniques réguliers. Le service se revendique no-log, une affirmation appuyée par des contrôles indépendants récurrents et par la publication de rapports de transparence trimestriels. Il prend en charge le protocole WireGuard, avec chiffrement ChaCha20-Poly1305, et affiche des débits solides dans la plupart des régions testées.