Chrome pour Windows on ARM est prêt mais Google se refuse à le publier

Google en désaccord avec ses partenaires

Un retard qui va profiter à Edge, qui sera le premier navigateur pleinement compatible

Source : Neowin

En parallèle de l'annonce d'une version de Windows 10 fonctionnant sous architecture ARM , Google avait indiqué qu'il allait travailler activement à rendre compatible son navigateur Chrome pour cette nouvelle version du système d'exploitation.Depuis, le géant du web est resté très silencieux quant à l'avancée de son développement maisa réussi à obtenir quelques informations. Google serait en désaccord sur un sujet inconnu avec Microsoft ou Qualcomm, qui travaille avec l'éditeur de Windows sur cette version du système d'exploitation. La sortie ne serait prévue qu'en février, le temps de régler ce différend.Ce retard va laisser le temps à Microsoft de proposer la nouvelle version de son navigateur Edge , fonctionnant avec le moteur de rendu Chromium et compatible avec les plateformes ARM.L'éditeur vise une disponibilité commune avec la Surface Pro X, sa dernière tablette tactile tout juste annoncée et qui fonctionnera sous le Microsoft SQ1, la première puce développée en interne par Microsoft. Qualcomm se ferait également pressante pour qu'Edge ARM soit rapidement disponible.En dehors de ces deux logiciels, Mozilla propose également et actuellement, une version bêta de Firefox compatible avec les processeurs ARM. C'est pour le moment, avec la bêta de Microsoft Edge, l'unique possibilité d'utiliser un navigateur qui ne passe pas par un émulateur x86 pour fonctionner.