Ca y est, c’est décidé : pour suivre la Ligue 1, il faudra s’abonner à DAZN et beIN Sports !

On n'y croyait plus ! Cela faisait maintenant des mois que la Ligue de Football Professionnelle menait des discussions avec d'éventuels diffuseurs pour vendre les droits télé de la Ligue 1 pour la période 2024/2029. Et après de multiples tensions avec les patrons des clubs de football, l'évocation de plusieurs grands noms, et même une réflexion autour d'une création inédite d'une chaîne par la Ligue, un contrat est enfin signé !