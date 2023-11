Football : et si les droits de diffusion de la Ligue 1 tombaient dans l'escarcelle d'Apple ?

Et cette arrivée dans la course du propriétaire d'Apple TV+, si elle devenait plus sérieuse, pourrait être une bénédiction pour la LFP. Car elle avait déjà essayé de mettre en vente les droits de la Ligue 1 pour la période 2024-2029, avant d'annoncer à la mi-octobre qu'elle n'avait pu obtenir aucune offre satisfaisante pour les 5 lots proposés.

La LFP espérait obtenir alors, pour chaque saison, 530 millions d'euros pour son lot dit premium (représentant les deux meilleures affiches et le quatrième meilleur match en codiffusion avec un autre acteur) et 270 millions d'euros pour les 6 autres rencontres. À l'heure actuelle, Canal+ et Amazon se partagent les droits de la Ligue 1 moyennant 663 millions d'euros par saison, dont 250 millions d'euros payés par Amazon.