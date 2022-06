Apple TV+ muscle son jeu avec les droits du "soccer" américain

Avec ce deal, Apple marche sur les plates-bandes d'un autre acteur puissant du streaming vidéo, Amazon Prime Video, qui investit également massivement dans les droits sportifs. Le service du géant du e-commerce possède 80 % des droits de la Ligue 1 de football rien qu'en France ainsi que plusieurs matchs des internationaux de Roland Garros. En Allemagne et en Italie, Amazon Prime Video possède également quelques affiches de la Ligue des Champions chipées aux acteurs classiques de la télévision qui ne souhaitent ou peuvent plus suivre les enchères et les moyens quasi illimités des acteurs du numérique.

La diffusion de sport en direct semble être la nouvelle ambition des services de streaming. Le marché semble aujourd'hui saturé, preuve en est avec Netflix qui prévoit une baisse de deux millions d'abonnés durant ce deuxième trimestre 2022. Les plateformes voient dans les droits sportifs un nouveau relais de croissance pour recruter de nombreux abonnés. La diffusion de sport est également moins exposée au piratage que les films et séries, bien souvent disponibles quelques minutes seulement après leur publication sur les sites de partage de fichiers. Netflix serait d'ailleurs sur les rangs pour récupérer les droits de la Formule 1 aux États-Unis.

Apple va devoir tout de même faire quelques efforts d'ouverture pour capter le plus d'utilisateurs possibles. Actuellement; Apple TV+ est disponible sur les appareils Apple, sur navigateur et sur les box TV, consoles de jeux et téléviseurs connectés… mais pas sur Android, qui est pourtant le système d'exploitation mobile le plus utilisé au monde.