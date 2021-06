La Ligue 1 sur Amazon sur la période 2021-2024, Canal+, vexé, jette l'éponge !

Quelle est la dernière situation connue ? Après divers rebondissements, Amazon a pu confirmer, par voie de presse, un "accord historique." Le géant du e-commerce, non refroidi par le demi-échec Roland-Garros (pas aidé il est vrai par des rencontres peu emballantes et un public absent sur place) sur la plateforme Prime Vidéo, a frappé un grand coup en s'emparant de 80% des matchs de la Ligue 1 pour les trois saisons à venir, et ce dès cet été. Le match du dimanche soir sera diffusé sur Amazon, tout comme 66 deuxièmes et troisièmes choix.