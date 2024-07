Amazon Prime Video va diffuser une partie de la NBA : ce que nous allons exactement pouvoir regarder en France

Jusqu'alors seul diffuseur de la NBA en France, beIN SPORTS ne sera bientôt plus seul. Amazon Prime Video a acquis les droits à la fois nationaux (USA) et internationaux de 66 matchs de saison régulière de la NBA, et ce pour la période allant de 2025 à 2036. Ajoutons à cela une partie des play-offs et des finales de conférence, pour six des 11 années du deal.