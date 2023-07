Vous pouvez enfin utiliser Google Bard, le "ChatGPT de Google", en France !

« Plus de fonctionnalités, plus de langues et de nouveaux pays », voilà comment Google résume le lancement de sa plus grande mise à jour pour son intelligence artificielle Bard, propulsée ce jeudi 13 juillet. En cette veille de Fête nationale, il est enfin possible d'interagir avec le chatbot en français et en France sans restrictions. Faisons le tour des nouveautés proposées par la firme de Mountain View.