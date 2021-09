L'ONU appelle à un moratoire sur certains usages de l'intelligence artificielle

Chaque gouvernement est libre d’appliquer ce moratoire. L'ONU rappelle cependant qu’il en va de la responsabilité de chaque État de vérifier que les programmes d’IA utilisés ne discriminent pas les personnes visées et respectent les normes de confidentialité et de protection des données. L'Union européenne n'a pas attendu la publication de ce rapport pour s'emparer du sujet, et a déjà promulgué des dispositions visant à encadrer les usages de l'intelligence artificielle. Par exemple, les systèmes présentant un « risque inacceptable » (comme les applications qui permettent une notation sociale par les États) sont interdits.