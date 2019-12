La carte d'extension pour faire de votre Raspberry Pi 4 un vrai NAS existe enfin !

© Radxa via Tom's Hardware US

Dual/Quad SATA HAT : des spécifications alléchantes

Possibilité d'utiliser deux bus USB-3 indépendants sur Raspberry Pi 4

Prise en charge d'une alimentation ATX standard externe pour disque dur de 3,5 pouces

Ventilateur et dissipateur thermique pour le refroidissement du Raspberry Pi 4

Prise en charge du mode veille pour les disques dur

Support du protocole UASP

Support des configurations RAID 0/1/5

Ventilateur à commande PWM en option pour la gestion de la chaleur sur le disque dur

Affichage OLED en option pour l'adresse IP et les informations de stockage

Penta SATA HAT : un autre modèle compatible uniquement avec le Rock Pi 4

Support d'un maximum de 5 HDDs / SSDs en 2,5" ou 3,5" pour jusqu'à 100 To de stockage

4x SATA + 1x eSATA avec alimentation

Prise en charge des bus PCIe 2.1 à deux voies du Rock Pi 4

Alimentation via USB type-C avec support des standards USB PD pour les SSDs 2,5 pouces et le Rock Pi 4

Prise en charge d'une alimentation ATX standard externe pour les disques dur de 3,5 pouces

Prise en charge du mode veille des disques dur

Support des configurations RAID 0/1/5

Ventilateur à commande PWM en option pour la gestion de la chaleur sur le disque dur

Affichage OLED en option pour les informations relatives à l'IP et au stockage

Transformer votre Raspberry Pi 4 en véritable serveur domestique NAS () est enfin possible, grâce au Dual/Quad SATA HAT de Radxa. Rattaché à la famille Rock Pi SATA HAT, ce dernier peut prendre en charge jusqu'à quatre HDDs (2.5 ou 3.5 pouces) ou SSDs en passant par les quatre ports USB des Raspberry Pi 4 ou Rock Pi 4. L'accessoire est alimenté par l'intermédiaire d'un port USB-C, qui supporte les standards USB Power Delivery (PD) et Quick Charge (QC) à la fois pour les SSD 2,5 pouces raccordés et le Raspberry Pi 4.Voilà quelques unes des autres fonctionnalités du Dual/Quad SATA HAT de Radxa, listées parComme le souligne le média américain, Redxa a également annoncé un kit réservé seulement à son Rock Pi 4. Nommé Penta SATA HAT, ce dernier profite de quelques fonctionnalités bien à lui. La plus intéressante est certainement de pouvoir porter à cinq le nombre de HDDs ou SSDs raccordables. Pour ce faire, Radxa met à contribution le M.2/PCIe de son Rock Pi 4 pour ajouter un port SATA supplémentaire par rapport au Dual/Quad SATA HAT présenté plus haut.Voici la liste complète des fonctionnalités de ce Penta SATA HAT :Notons enfin que Radxa propose un boîtier (vendu séparément) capable d'abriter un Raspberry Pi 4, son kit Dual/Quad SATA HAT et jusqu'à 4 SSDs ou HDD de 2,5 pouces. Cet appareil n'est toutefois pas encore disponible à l'achat. Des accessoires semblables, mais compatibles cette fois avec le Penta SATA HAT et le Rock Pi 4 sont également attendus.