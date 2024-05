Au Texas, c’est une IA qui va corriger les copies des examens… Une solution contre le déficit de profs en France ?

Le Texas pense pouvoir apporter du neuf grâce à l'intelligence artificielle. Cet état du sud des États-Unis a en effet modifié en profondeur son examen du STAAR, pour réduire son aspect de QCM en y intégrant beaucoup plus de questions ouvertes.

Un choix qui, malheureusement, demanderait beaucoup plus de travail humain, et ferait augmenter les coûts. Ce qui a poussé l'administration à se tourner vers l'IA, pour mettre en place un système de notation hybride. À l'avenir, toutes les questions ouvertes seront corrigées par des IA, puis, en seconde lame, un quart de ces questions seront revues par des professeurs humains. De plus, toute copie que l'IA n'aura pas comprise, ou dont la correction affichera un niveau de « confiance basse », sera aussi redirigée vers les professeurs.

Avec cette nouveauté, la Texas Education Agency affirme ainsi avoir fait baisser le nombre de correcteurs pour ce test, passant de 6 000 l'an dernier à seulement 2 000 cette année. L'état espère pouvoir de cette manière économiser 15 à 20 millions de dollars chaque année.