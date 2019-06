Enfin l'été ! Un contrôleur de température pour barbecue basé sur un Raspberry

Lire aussi :

HeaterMeter : l'arme fatale pour réussir ses grillades

Une interface Web et des alertes par SMS ou email

Source : Raspberry Pi

L'idée, relayée par le, provient d'un certain Brian Mayland. À pied d'oeuvre depuis une dizaine d'années sur ce projet, l'intéressé a baptisé son surprenant concept. Ce dernier est proposé à la vente, en kit ou en version prête à l'emploi, sur un site dédié . Il est également possible de suivre les tutoriels de Brian sur YouTube pour assembler soi-même son propreEnfin, l'ensemble des instructions permettant, pas à pas, de créer ledit contrôleur et de l'ajouter à un barbecue sont accessibles sur cette page Dans les faits, le concept de Brian est loin d'être un bidouillage grossier. L'permet de mesurer et contrôler avec précision la, et ce à l'aide d'une installation ingénieuse détaillée comme suit.», explique Brian Mayland.».Plus amusant encore, le dispositif profite d'unepermettant de suivre la cuisson et les températures. Par ailleurs, l'ensemble peut être configuré de manière à émettre des alertes par mail, SMS ou notifications directes sur le smartphone de l'utilisateur.Inutile donc de rester figé devant le barbecue pour surveiller la cuisson des merguez,Entièrement open source (tant sur le plan logiciel que matériel) leest disponible en kit (à monter soi-même) à partir de 63 dollars, comme en version entièrement assemblée dès 129 dollars.