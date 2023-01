Quand la technologie DirectStorage réduit les performances moyennes sur Forspoken

Sur le principe, DirectStorage permet de transférer les données graphiques depuis le SSD vers la mémoire vidéo de la carte graphique sans la moindre intervention du processeur principal. On évite alors des détours inutiles et on profite de la vitesse du GPU, plus à l'aise pour traiter ces données.

Alors déchargé d'une partie du travail, le CPU peut se tourner vers d'autres tâches et le GPU étant davantage conçu pour décompresser puis traiter tout ce qui a trait à l'affichage, les performances sont augmentées. Enfin, ça, c'est en théorie.