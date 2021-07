DirectStorage sera disponible sur Windows 10, mais moins efficace que sur Windows 11

Sur son blog dédié aux développeurs, Microsoft précise les contours de sa nouvelle API intégrée au SDK DirectX 12. Désireux de porter les améliorations de ses systèmes au plus grand nombre, même à ceux qui ne comptent pas passer à Windows 11, l’entreprise affirme que Windows 10 bénéficiera des bienfaits de DirectStorage. Du moins en partie.

En effet, les jeux développés avec l’API DirectStorage offriront aux possesseurs d’un SSD des temps de chargement réduits de par la communication plus directe entre le stockage et la carte graphique. Toutefois, « Windows 11 a été bâti avec DirectStorage en tête », précise Microsoft. Par conséquent les jeux conçus pour Windows 11 profiteront plus largement des bienfaits de cette technologie.

On ignore encore précisément dans quelles proportions le chargement des jeux sera amélioré avec DirectStorage. Mais la firme de Redmond en fait déjà une belle démonstration sur ses consoles Xbox Series X |S, qui embarquent une architecture autorisant des échanges ultrarapides entre le stockage et le GPU. En résultent des chargements-éclairs, et une expérience de jeu fluidifiée que dont on espère bientôt profiter sur PC.